Держмитслужба ліквідувала три західні митниці

Метою називають оптимізацію діяльності

З метою оптимізації діяльності і структури митних органів України, наказом голови Державної митної служби України ліквідовано Мостиську, Рава-Руську та Яворівську митниці. Як повідомили УНІАН у прес-службі ДМСУ, натомість створено та підпорядковано Західній регіональній митниці митні пости: „Мостиська”, „Рава-Руська” та „Краковець”.

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