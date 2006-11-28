Держмитслужба ліквідувала три західні митниці
13:44, 28 листопада 2006Суспільство
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Метою називають оптимізацію діяльності
З метою оптимізації діяльності і структури митних органів України, наказом голови Державної митної служби України ліквідовано Мостиську, Рава-Руську та Яворівську митниці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДМСУ, натомість створено та підпорядковано Західній регіональній митниці митні пости: „Мостиська”, „Рава-Руська” та „Краковець”.
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