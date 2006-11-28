Погода на 29 листопада - 3 грудня

29 листопада на території України буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура коливатиметься вночі від 2° морозу до 3° тепла, на узбережжі морів - 2-7° тепла; вдень - 3-8° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та в Криму місцями - 10-14°; в Карпатах вночі - 0-5° морозу, вдень - 1-6° тепла.

30 листопада -1 грудня без істотних опадів, лише 1 грудня у східних областях невеликі опади. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 1° морозу до 4° тепла, на Південному узбережжі Криму - 2-7° тепла; вдень - 3-8° тепла, на крайньому півдні та заході країни - до 11°, у східних областях - 0-5° тепла.

2-3 грудня без істотних опадів. Температура вночі - від 3° морозу до 3° тепла, вдень - 3-9° тепла, в західній та південній частині місцями - до 12°.

У Києві та області 29 листопада без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі - 1-3° тепла, вдень - 4-6° тепла; по області вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 3-8° тепла.

30 листопада -1 грудня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 3-8° тепла.

2-3 грудня погода суттєво не зміниться.