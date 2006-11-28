Гурвіц попередив Рудьковського

Одеська міська рада вважає незаконним конкурс з визначення інвестора будівництва контейнерного терміналу «Карантинний мол» в акваторії Чорного моря на базі Одеського морського торгового порту, проведеного Міністерством транспорту і зв`язку України.

Про це йдеться в заяві міськради, текст якої передано УНІАН.

У заяві міськрада нагадує про рішення Приморського райсуду Одеси від 9 і 16 червня 2006 року, якими Мінтрансу й іншим державним органам і юридичним особам заборонено «здійснювати будь-які дії, направлені на підготовку до проведення такого конкурсу». Зокрема, суд заборонив «публікувати оголошення про проведення тендеру, приймати заявки на участь в ньому, приймати грошове конкурсне забезпечення, розкривати конкурсні заявки, проводити засідання конкурсної комісії».

Як наголошується в заяві Одеської міськради, керівництво Мінтрансзв’язку проігнорувало вимоги закону, і, порушуючи ці вимоги, розкрило конкурсні пропозиції, про що були негайно повідомлені правоохоронні органи найвищого рівня.

Одеська міськрада вимушена нагадати, що «відповідно до ст. 124 Конституції України ухвала суду, що набула законної сили, є обов`язковою для виконання на всій території України». «Грубе порушення чинного законодавства є неспростовним свідченням незаконності проведеного конкурсу і підставою для притягнення до кримінальної відповідальності посадовців, винних в умисному невиконанні рішення суду», що набуло законної сили, - зазначається в заяві.

Виходячи з наведених фактів, Одеська міськрада офіційно повідомляє зацікавлених осіб про те, що «у разі проведення конкурсу в період дії рішень Приморського районного суду, результати тендеру будуть оскаржені в судах усіх інстанцій. Крім того, участь в такому конкурсі зарубіжних інвесторів буде сприйнята Одеською міськрадою як спроба нецивілізованого проникнення на ринок і відверто недружній по відношенню до міської громади крок».

Довідка УНІАН. У травні ц.р. Міністерство транспорту і зв`язку оголосило тендер на надання 700 млн. дол. для будівництва нового контейнерного терміналу в Одеському морському порту. За словами на той час міністра транспорту Віктора БОНДАРЯ, в рамках реалізації цього проекту передбачається, що переможець конкурсу проведе роботи з намивання 75 га узбережжя і створить відповідну інфраструктуру терміналу. При цьому за Мінтрансзв’язку буде закріплено власність на причал, а також на приміщення, в яких розташовуватимуться державні служби.

В.БОНДАР зазначив, що зацікавленість в участі в даному конкурсі можуть виявити 5-6 світових компаній, зокрема А.Р. Moller-Maersk Group (Нідерланди), З MA - CGM (Франція), Ofer Group (Ізраїль).

У червні ц.р. Приморський районний суд м. Одеса за позовом депутата Одеської міськради Георгія СЕЛЯНІНА заборонив Мінтрансзв’язку здійснювати якісь дії, направлені на підготовку до проведення, а також проводити конкурс із залучення інвестора для будівництва терміналу в Одеському морському порту. Заборонено також публікувати оголошення про проведення конкурсу, розкривати конкурсні заявки і проводити засідання конкурсної комісії.

Незважаючи на це, 15 листопада ц.р. у міністерстві за участю заступника міністра транспорту і зв`язку Валентина КАСАПЧУКА були відкриті конкурсні пропозиції щодо даного будівництва. На конкурс надійшли пропозиції від трьох претендентів – стівідорної компанії «ГПК-Україна», компанії ZIM (Ofer Group, Ізраїль – УНІАН) і PSA (Сінгапур). Але сінгапурська компанія, згідно з розкритою документацією, не витримала умови конкурсу, тому переможець конкурсу буде вибраний серед двох компаній, що залишилися.

За даними Мінтрансзв’язку, конкурс проводиться відповідно до доручення Президента України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 №483 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва і проведення їх комплексної державної експертизи» і згідно з наказом Мінтрансзв’язку від 14.02.06 №133 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення конкурсу щодо визначення інвесторів для реалізації проектів розвитку підприємства транспортної морської галузі, які входять в сферу управління Міністерства» й інших нормативно-правових актів.