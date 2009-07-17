МАГАТЕ перевірить безпеку на Запорізькій атомній електростанції

Комісія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) впродовж 11 днів перевірятиме проектну безпеку Запорізької атомної електростанції.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі ЗАЕС, метою приїзду експертів на станцію є перевірка проектної безпеки в рамках реалізації меморандуму між урядом України, Єврокомісією і МАГАТЕ про перевірку українських АЕС.

За даними інформцентру, 28 фахівців, зокрема 10 експертів МАГАТЕ, 13 представників проектних інститутів і перекладачі, працюватимуть на Запорізькій атомній станції з 20 по 31 липня.

«Перевірятися буде головним чином відповідність проектній документації і устаткування станції сучасним стандартам МАГАТЕ», – повідомили на ЗАЕС, відзначивши, що з такою місією експерти МАГАТЕ працюватимуть на станції вперше.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найпотужніша АЕС в Європі і лідер електроенергетики України. Є унікальним енергокомплексом із 6 окремих енергоблоків загальною потужністю 6 000 МВт. Перший блок станції було збудовано в 1984 році, останній – в 1995-му.

На сьогоднішній день станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, вироблюваної атомними станціями України, і близько 20% загального вироблення електроенергії в країні.

Торік ЗАЕС успішно пройшла перевірку МАГАТЕ з експлуатаційної безпеки.