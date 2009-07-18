Прокуратура повернула державі незаконно проданий санаторій

Прокуратурою Миколаївської області вжито заходів до захисту права державної власності на цілісний майновий комплекс міжгосподарського кооперативно-державного санаторію «Бузькі пороги».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, за наслідками проведеної перевірки встановлено незаконне відчуження вказаного санаторію, розташованого на землях оздоровчого призначення площею 7 га, всупереч встановленому порядку реалізації майна, яке перебуває в податковій заставі.

За позовом прокуратури області Господарським судом Миколаївської області визнано недійсним укладений між Первомайською об`єднаною державною податковою інспекцією та фермерським господарством «Золота рибка» договір купівлі-продажу цього санаторію, оскільки відсутня згода держави на його реалізацію.