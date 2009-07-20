З метою профілактики A/H1N1 безплатно роздаватимуть спирт

Безплатна роздача спирту в желеподібному стані почнеться найближчими днями на всій території Болівії для профілактики грипу A/H1N1, повідомляється в неділю в прес-релізі Болівійського інституту охорони здоров`я.

"Наша установа виробила достатню кількість желеподібного спирту для дезинфекції рук під час епідемії грипу A/H1N1. За кілька днів почнеться його безплатна роздача на національному рівні", - цитуються в документі слова директора інституту.

У Болівії перший смертельний випадок серед людей, які заразилися вірусом грипу А/H1N1, був зафіксований 10 липня - померла дівчинка, яка страждала і від інших хвороб, повідомляє РІА "Новости".

Наразі підтверджено 647 випадків захворювання "новим грипом" у вісьмох з дев`яти департаментів країни. Померли троє людей. Близько 60% хворих проживають в східному департаменті Санта-Крус.

Намагаючись стримати поширення вірусу A/H1N1, влада Болівії розпорядилися купити додаткове діагностичне устаткування і необхідні медикаменти. Щонеділі два уроки в школах відводяться для роз`яснення профілактичних заходів у зв`язку з епідемією грипу.