Європейські банки висунули ультиматум Нафтогазу

Європейські банки – потенційні кредитори НАК "Нафтогаз України" – вимагають, щоб ціни на газ в країні не дотувалися з держбюджету, заявив у п`ятницю офіційний представник Єврокомісії Марк Грей. За його словами, рішення про виділення кредиту буде ухвалено після того, як Україна назве терміни відмови від дотацій, пише Комерсант-Україна.

У Нацкомісії з регулювання електроенергетики вважають, що питання підвищення цін на газ для ТКЕ може бути розглянуте до кінця року. А голова комісії Валерій Кальченко у п`ятницю заявив, що нинішній рівень цін на газ для населення і ТКЕ давно "не має економічного обгрунтування". Втім, прем`єр-міністр Юлія Тимошенко висловила сумнів в тому, що зростання цін на газ відбудеться цього року. "Не живіть чутками. Я пропоную дочекатися підписання меморандуму, тоді буде ясно, є там підвищення чи ні", - сказала вона. Отримати коментар "Нафтогаза" виданню поки не вдалося.

З проханням надати кредит на закупівлю газу у розмірі $4 млрд НАК "Нафтогаз України" звернулася до Єврокомісії в червні. У комісії тоді відмовили у виділенні коштів, пообіцявши допомогти в організації переговорів з великими європейськими банками. Переговори ведуться досі. Раніше Україна вже обіцяла МВФ в обмін на кредит до кінця року підвищити ціни на газ для населення на 20%, повідомляв заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак.