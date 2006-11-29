Велика аварія у Києві: на Червонозоряному зіткнулися 15 машин (фоторепортаж)

У Києві, у вантажного автомобіля з напівпричепом, що рухався по проспекту Червонозоряному у напрямку пл. Московської, відмовила гальмівна система. Вантажівкою перевозили 10 тонн металобрухту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, автомобіль щоб уникнути зіткнення з машинами, які зупинилися на сигнал світлофора на боковій смузі у попутному напрямку, виїхав на смугу зустрічного руху. Але там теж було багато авто, з якими не вдалося уникнути зіткнення. Зачепивши автомобіль “Форд”, який виїхав на перехрестя, вантажівка протаранила ним ще декілька машин. Загалом у дорожньо-транспортній пригоді пошкоджено 14 легкових автомобілів та мікроавтобусів (у тому числі й автомобіль “швидкої допомоги”).

Водії двох автомобілів, що зазнали найбільших ушкоджень і не підлягають відновленню, отримали травми і перебувають у 17-й столичній лікарні.

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