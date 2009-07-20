Православних українців закликають об’єднатися в єдину Помісну Церкву

Українська інтелігенція закликає православних України об’єднатися в єдину Помісну Православну Церкву.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив історик Олександр ПАЛІЙ, оприлюднюючи звернення широкої православної громадськості України - «Слово у відповідь (Апокриcис) православних християн України на міжконфесійні чвари, суспільні біди, спокуси й випробування».

За його словами, це звернення є ініціативою громадськості й було викликано заявами представників російської церкви про те, що начебто українці не потребують єдиної помісної церкви. О.ПАЛІЙ підкреслив, що навпаки соціологічні опитування свідчать, що більшість православних українців виступають за створення такої церкви на чолі з Київським патріархатом.

У зверненні зазначається, що людині насилаються біди й спокуси, щоб перевірити й випробувати її. “Сьогодні одним з найтяжчих випробувань для України є розділення її духовного тіла між різними православними конфесіями. Це розділення штучно підтримується з-за кордону, а подекуди й усередині нашої країни, тими, хто не хоче єдності нашого народу і нашої Богом береженої України”, - вважає українська інтелігенція.

На її думку, Московські патріархат і російська влада заважають утвердженню єдиної Помісної Православної Церкви в Україні. “Тим часом, на таку Церкву має право кожен православний народ, так само і український, на землях якого проповідував апостол Андрій та з землі якого було просвітлено хрещенням більшу частину Східної Європи”, - йдеться у зверненні.

Українська інтелігенція нагадує, що “Українська Церква є Церквою-Матір’ю для Російської Церкви. Київ був охрещений 988 року, коли Москви ще взагалі не існувало на світі навіть у вигляді простого поселення”. Згадуються й інші історичні події, які, за словами авторів, свідчать про те, що Українська церква виникла набагато раніше московської.

“Ми згадуємо все це не для того, щоб доводити свою першість. Бо чи є більший гріх, ніж марнославство? «Хто хоче бути першим, хай буде слугою», – казав Ісус Христос. Ми це говоримо, щоб застерегти Московський патріархат і Російську державу від порушення Восьмої Божої заповіді – «Не вкради»”, - зауважують підписанти.

Українська інтелігенція наголошує, що протягом тривалих років і до сьогоднішнього дня “московська церква переконує український народ, що йому добре там, де його винищували мільйонами. Але ж той пастир, який віддає свою паству на загибель, – не добрий пастир. Нині ієрархи Московського патріархату «освячують» ядерну зброю – засіб масового знищення людей, проводжають у путь на українські землі рогатих «байкерів» з печерно-шовіністичними гаслами і оголеними дівицями”, - наголошують автори звернення.

“Господь карає людей за гріх, а винагороджує – за його подолання. Сьогодні на тих територіях України, де переважає Московський патріархат, зафіксовано найбільший рівень соціальних бід і хвороб: злочинів, наркоманії, пияцтва, азартних ігор тощо. Це значить, що церква недостатньо виконує своє покликання. Церквам у всіх регіонах України час зайнятися не чварами, а своїми прямими обов’язками, спасаючи душі й тіла людей”, - йдеться в зверненні.

“Ми закликаємо винних священиків і мирян відвернутися від гріхів, зняти погони іноземних держав, покаятися перед Богом і народом та стати на шлях правди. Бо кара за оману неминуча. Можна обдурити людей, та не можна – Бога. Ми закликаємо тих священиків, на кому лежить найбільша відповідальність, якнайшвидше створити в Україні єдину Помісну Православну Церкву. Така Церква потрібна не для політики. Вона займатиметься спасінням душ і викоріненням соціального зла, а не воюватиме з православними та іншими християнами і не поширюватиме це зло”, - закликають українські інтелігенти.

Серед підписантів, поет, громадський діяч, Герой України Іван ДРАЧ; політв’язень, громадський діяч, Герой України Левко ЛУК’ЯНЕНКО; голова Національної спілки майстрів народних мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України Євген ШЕВЧЕНКО; кінокритик, лауреат Державної премії ім. О. Довженка Сергій ТРИМБАЧ: письменник, секретар Ради Національної спілки письменників України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ та інші.

Окрім того, О.ПАЛІЙ повідомив, що збір підписів під зверненням продовжується.