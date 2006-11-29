Молдова готова пустити Росію в СОТ

Молдова готова підписати протокол про вступ Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) до кінця 2006 року, повідомляє РБК.

Влада Молдови уточнила, що для цього необхідне підписання протоколу про стягування непрямих податків за принципом країни призначення і відновлення поставок до Росії продукції виноробства.

Нагадаємо, що після саміту СНД у Мінську 28 листопада Президент РФ Володимир ПУТІН заявив, що Росія і Молдова домовилися про відновлення поставок вина на російську територію.

Раніше голова Мінекономрозвитку РФ Герман ГРЕФ повідомив, що всі двосторонні переговори завершені, а підписання протоколу з Молдовою не потрібне, оскільки з нею вже укладений договір про вільну торгівлю.

На початку 2006 року Молдова пригрозила Росії не пустити її до СОТ, проте вже в травні країна офіційно заявила, що не перешкоджатиме вступу Росії до цієї організації.

Згідно із заявою Г.ГРЕФА після підписання двостороннього протоколу зі США 19 листопада 2006 року, для вступу до СОТ Росії необхідно закінчити багатосторонні переговори, на що може піти близько семи місяців.