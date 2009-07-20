Тимошенко: чи будувати НПЗ під Одесою, буде відомо у вересні

Прем`єр-міністр Лівії Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ сподівається, що до кінця поточного року буде створено спільне підприємство для будівництва Україною і Лівією нафтопереробного заводу (НПЗ) в Одеській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спільному з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО брифінгу.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що робоча група з підготовки проекту будівництва НПЗ у вересні поточного року, після проведення відповідної роботи, зможе назвати орієнтовну дату початку будівництва заводу.