Курси валют на час закриття торгів на міжбанку

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США знову відкрилися зниженням котирувань – 7,7840/7,8120, на 12:00 котирування підвищилися до 7,8175/7,8350. На час закриття цінові показники скоректувалися - 7,8150/7,8430 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2501/0,2511, до 12:00 ціни підвищилися - 0,2516/25. На час закриття торгів котирування концентрувалися - 0,2514/0,2524. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31.0750 (0.0300).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4187/89,на час закриття торгової сесії котирування підвищилися - 1,4225/27. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,0520/11,0950. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли значень - 11,1015/11,1510.

О 16:15 НБУ вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH - 7,6700.