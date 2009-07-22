На міжбанку долар та євро пішли вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися підвищенням котирувань – 7,8125/7,8570, до 11:00 котирування пішли вгору - 7,8370/7,8635 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтінг», торги по російському рублю стартували котируваннями 0,2510/0,2525, до 11:00 ціни підвищилися - 0,2516/28. На російському валютному ринку курс долар-рубль підвищився, і до 11:00 встановився на рівні 31.0999 (0.0249).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4174/76, до 11.00 залишаючись в тому самому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0680/11,1265, до 11:00 ціни підвищилися - 11,1160/11,1560.