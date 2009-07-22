До Києва повертається спека

Завтра вночі на Волині та Рівненщині, а вдень на Чернігівщині та Сумщині місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. На решті території України – без опадів.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 27-32°, у південних областях та на Закарпатті до 35°, на півночі Лівобережжя 22-27°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 14-19°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 15-17°, вдень 29-31°.