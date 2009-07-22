Міжбанківський долар підбирається до 8 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,8125/7,8570, на 12:00 котирування пішли вгору – 7,9320/7,9385 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2510/0,2525, а на 12:00 ціни підвищилися до 0,2542/0,2550. На російському валютному ринку курс долар-рубль підвищився і на 12:00 встановився на рівні 31.1000(0.0250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4174/1,4176 і продовжували дещо змінюватися. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0680/11,1265, до 12:00 ціни злетіли до 11,2445/11,2660.