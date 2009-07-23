Президент Туркменії особисто провів операцію в новому онкоцентрі

Президент Туркменії Гурбангули Бердимухамедов особисто провів першу операцію в Онкологічному центрі, урочисте відкриття якого відбулося 21 липня в Ашхабаті. За даними сайту Turkmenistan.ru , Бердимухамедов видалив пацієнтові доброякісну пухлину – ліпому.

Під час хірургічного втручання президентові Туркменії асистував німецький лікар, доктор медичних наук професор Йоханесс Сенк. Анестезію проводили німецький професор Клаус Чайковський, а також туркменський фахівець – кандидат медичних наук Муса Ізмайлов.

Операція за участю президента Бердимухамедова й іноземних лікарів була приурочена до Дня працівників охорони здоров`я і медичної промисловості Туркменістану, а також до 14-ї річниці туркменської державної програми “Здоров`я”.

Згідно з офіційним повідомленням Державного інформагентства Туркменістану, видалена президентом пухлина була за правим вухом пацієнта і заподіювала йому сильний біль. Операція пройшла без ускладнень і завершилася успішно.

Президент Туркменії Гурбангули Бердимухамедов закінчив стоматологічний факультет Туркменського державного медичного інституту і тривалий час працював стоматологом в сільській місцевості, нагадує Медпортал.ру. За попереднього президента Туркменії Сапармурата Ніязова Бердимухамедов очолював Міністерство охорони здоров`я, а також мав посаду віце-прем`єра з питань охорони здоров`я, освіти та науки. Вже ставши президентом Туркменії, він одержав ступінь доктора медичних наук і звання професора за фахом “Соціальна гігієна і організація охорони здоров`я”.