Роботи Далі і Родена покажуть у Києві
5-11 жовтня в Українському домі
5-11 жовтня в столичному Українському домі відбудеться "Великий антикварний салон 2009", у рамках якого кияни зможуть побачити виставку робіт Сальвадора Далі і знаменитого роденівського "Мислителя".
Про це Лізі повідомили в прес-центрі "Український час".
Центральною експозицією салону стане виставка творів майстрів світового рівня - Сальвадора Далі, Александри Екстер і Огюста Родена. Перлиною експозиції стане одна з найвідоміших роденівських скульптур "Мислитель" в оригінальних розмірах.
Унікальною подією "Антикварного салону" стане презентація творчості французького художника Жоржа Брака (1882-1963) - графіка, скульптора, декоратора, який спільно з Пабло Пікассо розробив доктрину кубізму.
Почесними гостями салону стануть відомі діячі культури та мистецтв, колекціонери з різних країн світу, галеристи та арт-дилери.
"Великий антикварний салон" - найбільша в Україні виставка антикваріату, яка представляє шедеври світового мистецтва, унікальні приватні та галерейні зібрання.