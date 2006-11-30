Перший день зими в Україні буде теплим

Завтра в Україні очікується хмарна погода, без істотних опадів. У західній та південній частині тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 13°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 2-3 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман. Вітер північно-західний з переходом на південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах і на Прикарпатті місцями до 6° морозу, на Південному узбережжі Криму, а 2 грудня і у східних областях 2-7° тепла; вдень 4-9° тепла, на крайньому півдні та заході країни до 12°.

4-5 грудня - без істотних опадів, лише у західних, а вдень 5 грудня і у північних областях місцями невеликий дощ. Температура суттєво не зміниться.

У Києві та області 1 грудня буде хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

2-3 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман. Вітер північно-західний з переходом на південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

4-5 грудня - без істотних опадів, лише вдень 5 грудня місцями невеликий дощ. Температура суттєво не зміниться.