Укрпромбанк ліквідовують – джерело в Мінфіні

11:14, 24 липня 2009
Суспільство
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Вкладників переведуть в Ощадбанк?

Чільні фінансисти країни ухвалили рішення ліквідувати Укрпромбанк. В найближчий день експертно-аналітична рада з питань участі держави в капіталізації банків вирішить долю двох проблемних фінустанов — Укрпромбанку і банку «Надра». Як повідомило «Делу» інформоване джерело в Міністерстві фінансів, попереднє рішення щодо цих банків уже є. Банк «Надра» планується рекапіталізувати, але тільки після реструктуризації зовнішніх зобов`язань. А Укрпромбанк чекає ліквідація.

«Укрпромбанк ліквідовуватимуть. Всіх вкладників-фізосіб банку переводитимуть в Ощадбанк і закриватимуть зобов`язання перед ними за рахунок держбюджету. Частину зобов`язань планується погасити активами Укрпромбанку, але їх там майже немає. Добре, якщо набереться на 20% від суми боргів перед вкладниками», — говорить представник Мінфіну.

 

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