Українців таки змусять платити за газ за ціною імпортного

Національна комісія регулювання електроенергетики України прийняла рішення щодо підвищення цін на газ для населення та підприємств теплокомуненерго. Повідомлення про це оприлюднене на офіційному сайті НКРЕ.

Отже з 1 вересня 2009 року на 20% зросте роздрібна ціна на природний газ, що використовується для потреб населення.

З 1 жовтня 2009 року також на 20% буде підвищено граничні рівні цін на природний газ для суб`єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання.

А з 1 січня 2010 року щоквартально здійснюватиметься підвищення цін на газ на 20 %, допоки ціни на газ для населення України та ТКЕ не буде приведено у відповідність з цінами на імпортований природний газ.

Цікаво, що у повідомленні НКРЕ немає жодного згадування дати, коли було ухвалене рішення про підвищення ціни на газ.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня з’явилася інформація про розпорядження Кабміну № 795-р від 10 липня, яким було рекомендовано НАК «Нафтогаз України», Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), Мінпаливенерго, Мінекономіки і Мінфіну в липні-вересні поточного року подати уряду рекомендації щодо перегляду цін на природний газ для населення з 1 жовтня 2009 року. Коментуючи цей документ, голова Національної комісії регулювання електроенергетики Валерій Кальченко стверджував, що уряд, зокрема, прем`єр-міністр Юлія Тимошенко не бачить підстав для перегляду цін на газ для цих категорій споживачів, оскільки в умовах фінансової кризи для підвищення тарифів для населення немає підстав, а підвищення тарифів для ТКЕ може ще більше погіршити платіжну дисципліну підприємств комунальної теплоенергетики. Та посилався на доручення Президента Віктора Ющенка, закріплене в планах заходів із стабілізації фінансового положення НАК «Нафтогаз України».

22 липня українські ЗМІ повідомили, що підвищення цін на газ для населення НКРЕ, нібито, затвердила ще 9 липня, оскільки відповідна вимога міститься у меморандумі уряду Тимошенко з МВФ про надання Україні третього траншу кредиту. Комерсант-Україна навіть наводив номери постанов НКРЕ, а загальний зміст інформації про підвищення цін був абсолютно ідентичним нині оприлюдненому на сайті НКРЕ плану підвищення ціни на газ.

23 липня начальник відділу зв`язків з громадськістю і міжнародної координації НКРЕ Іван Слободянюк заявив журналістам, що національна комісія регулювання електроенергетики спростовує інформацію про прийняття постанов щодо підвищення цін на газ для населення і підприємств комунальної теплоенергетики. «Таких документів комісія не приймала», – сказав він.

Нагадаємо, що прем`єр-міністр Юлія Тимошенко до цих пір заявляла, що вартість палива для населення не буде рости: "Я категорично проти підвищення ціни на газ для людей. Я пообіцяла, що в поточному році вона не зміниться, і я стримаю свою обіцянку". Більше того, наприкінці минулого року та на початку поточного Тимошенко ще й аргументувала свою позицію про збереження цін на газ для людей тим, що усі потреби населення України та теплокомуненерго в газі повністю перекриваються за рахунок газу власного українського видобутку, тож розмір цін на імпортований газ не має та не може мати жодного стосунку до тарифів на блакитне паливо для населення.

Зараз населення купує природний газ по 402-622 грн. (близько 51,5-79,7 дол.) за тисячу кубометрів (залежно від обсягу споживання). Для порівняння: його вартість для промисловості становить 310 дол. за тисячу кубометрів. Різниця між ціною купівлі газу ТКЕ в "Нафтогазу" (1176 грн., або близько 153,7 дол. за тисячу кубометрів) і ціною закупівлі монополією пального в Росії (середньорічна ціна – 228 дол. за тисячу кубометрів) дотується з держбюджету.