З лікарні вийшли троє отруєних на відпочінку дітей

З лікарні виписано трьох з 18 дітей, які отруїлися в «Обласному дитячо-молодіжному санаторно-оздоровчому комплексі» в місті Святогорськ Донецької області.

Як повідомили УНІАН сьогодні в обласній санітарно-епідеміологічній станції, виписані з лікарні діти почуваються добре і більше не потребують лікування в умовах інфекційного відділення.

Решта 15 дітей продовжують отримувати необхідний лікувально-діагностичний комплекс в умовах стаціонару. Їхній стан лікарі оцінюють як задовільний.

У облСЕС підкреслили, що нових випадків отруєння дітей не зареєстровано.

У вогнищі виникнення інфекції продовжується епідеміологічне розслідування і протиепідемічні заходи відповідно до розробленого плану. Проведено завершальна дезинфекцію. Проводяться лабораторні дослідження матеріалу від хворих, персоналу і зовнішнього середовища. Остаточний висновок щодо джерел і чинників передачі інфекції буде зроблений після завершення всіх досліджень.

Роботу харчоблоку санаторно-оздоровчого комплексу припинено, проведено генеральне прибирання і дезинфекція.

За допущені порушення притягнені до адміністративної відповідальності п`ятеро посадовців, у т.ч. директор санаторно-оздоровчого комплексу, його заступник і завідувач харчоблоку.

Як повідомляв УНІАН, 23-24 липня з «Обласного дитячо-молодіжного санаторно-оздоровчого комплексу» в м. Святогорськ Донецької області були госпіталізовані 18 дітей у віці від 7 до 14 років з підозрою на харчову токсикоінфекцію. Дітей помістили в інфекційні відділення дитячих лікарень р. Краматорська і р. Слов`янська. Загалом в комунальному підприємстві «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс» Донецької обласної ради на відпочинку перебуває 399 дітей (10 загонів), обслуговуючий персонал - 187 осіб, на харчоблоці працює 30 осіб.