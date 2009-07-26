На Прикарпатті знімають фільм про пропагандиста УПА Марка Боєслава

На Прикарпатті відзняли першу із шести 20-хвилинних серій документального фільму «Сталеві строфи Марка Боєслава» про життєвий шлях крайового провідника пропаганди Організації українських націоналістів, редактора підпільної газети «Шлях перемоги», пропагандиста УПА, публіциста та поета Михайла Дяченка (псевдо «Марко Боєслав»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив режисер фільму, краєзнавець з Прикарпаття Зіновій БОЙЧУК.

За його словами, на екрани фільм про Марка Боєслава вийде у березні наступного року, до 100-річчя від дня його народження.

Знімає художньо-публіцистичний фільм Коломийська телекомпанія «НТК» за розсекреченими архівними матеріалами CБУ.

З.БОЙЧУК повідомив, що уже 15 років досліджує біографію М.Дяченка і назбирав унікальні матеріали, на основі яких буде знято фільм.

«Сцени фільму детально прив’язані до документальних свідчень – ми намагаємось точно відтворити елементи одягу чи зброю, предмети побуту повстанців», – зауважив З.БОЙЧУК. За його словами, зйомки картини відбувалися у тих місцях, де воював Марко Боєслав. Знімальній групі вдалося знайти два бункери, в яких переховувався поет. Під час зйомок постановникам найважче було інсценувати бої, у цьому їй допомагало львівське товариство «Пам’ять».

У фільмі звучить багато колядок, пісень, написаних Марком Боєславом.

Довідка УНІАН. М.Дяченко (Марко Боєслав) народився 25 березня 1910 року в Калуському районі на Івано-Франківщині. Член Української Головної Визвольної Ради, крайовий провідник пропаганди ОУН, кавалер Срібного Хреста Заслуги, редактор підпільного журналу «Чорний ліс» (1947-1952), поет і публіцист, який героїчно загинув 22 лютого 1952 року у бою з НКВС у селі Дзвиняч Богородчанського району Івано-Франківської області. Марко Боєслав загинув в одному із бункерів разом з своєю помічницею на псевдо «Черемшина». Саме цій дівчині поет присвятив слова популярної пісні «Рости, рости, Черемшино».

Марко Боєслав посмертно прийнятий до Національної спілки письменників України. Його справа зберігається у галузевому державному архіві СБУ.