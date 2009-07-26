Газпром повністю перейшов на закупівлі російської продукції

"Газпром" практично повністю перейшов на закупівлю продукції російських заводів, повідомив голова компанії Олексій Міллер на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром Путіним.

Прем`єр повідомив, що напередодні зустрічався з керівниками металургійних компаній, де обговорювалася співпраця між енергетиками й металургами, і поцікавився чи враховані рекомендації уряду, спрямовані на підтримку вітчизняних виробників.

"Хочу доповісти Вам, що нині обсяг закупівлі трубної і матеріально-технічної продукції російських виробників в обсязі закупівель "Газпрому" становить уже 90%. Можу сказати, що ми практично повністю перейшли на закупівлю продукції російських виробників", - сказав Міллер.

Основну частку в цьому обсязі становить продукція "трубників", зазначив глава "Газпрому".

"Оскільки "Газпром" має масштабну інвестиційну програму, обсяги закупівлі трубної продукції становлять щорічно мільярди доларів", - сказав Міллер.

Крім того, за словами Міллера, "Газпром" інформує виробників трубної продукції "про всі технічні аспекти експлуатації газопроводів і наші побажання щодо того, яка труба, якої якості має відповідати найбільш передовим рівням, стандартам".

РІА "Новости"