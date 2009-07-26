Якість комунальних послуг на Луганщині підвищуватимуть німці?

Німецьке товариство технічної співпраці (GTZ) планує восени цього року почати реалізацію проекту «Підвищення рівня комунальних послуг», спрямованого на поліпшення системи самоврядування на Сході України, при цьому акцент планується зробити саме на Луганську область.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з керівництвом Луганської області заявив представник Німецького товариства технічної співпраці Ульріх КЮНЦЕЛЬ.

За його словами, на даний момент представники німецької сторони не готові назвати конкретні міста, в яких буде реалізовано проект. Звіт і рекомендації про подальшу співпрацю буде надано в центральний офіс Німецького товариства технічної співпраці в серпні цього року.

«Якщо не виникнуть затримки бюрократичного характеру, то реалізація проекту почнеться вже в жовтні-листопаді 2009 року», – пообіцяв У.КЮНЦЕЛЬ.

При цьому він зазначив, що проект не передбачає фінансових вкладень, а тільки створення необхідних умов для інвестування. Основний напрям проекту – поліпшення якості комунальних послуг шляхом перепідготовки і підвищення кваліфікації муніципальних працівників.

«Ми хочемо допомогти українській стороні з`єднати технічні можливості з економічним мисленням», – заявив У.КЮНЦЕЛЬ.