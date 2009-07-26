Завтра в Україні дощі з грозами

Завтра в Україні, крім більшості західних областей, очікуються короткочасні дощі з грозами (вночі місцями у північних областях, протягом доби у Криму та подекуди в Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях сильні зливи), при грозах шквали 15-20 м/с, в Криму 25 м/с.

У Криму та в окремих пунктах Луганської і Запорізької областей град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°, у східних областях та південній частині вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°; вдень 23-28°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 12-17°.

У Київській області у понеділок очікуються дощі (вночі місцями сильні зливи), місцями грози та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°, у Києві вночі 13-15°, вдень 20-22°.