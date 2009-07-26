Ющенко: якість життя залежить від торгівлі

16:02, 26 липня 2009
Суспільство
911 0

Офіційне привітання

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав працівників торгівлі з професійним святом.

Як ідеться у вітанні Президента, текст якого розміщено на його офіційному сайті , від професіоналізму, підприємливості та культури обслуговування споживачів безпосередньо залежить якість життя кожного громадянина України.

“З розвитком ринкових відносин торгівля відіграє дедалі значнішу роль у зміцненні економічного потенціалу країни. Подальший розвиток торговельної інфраструктури, розширення й поліпшення асортименту, підвищення якості сервісу до європейського рівня, запровадження передових методів роботи, посилення конкурентоспроможності вітчизняних товарів – такі завдання стоять сьогодні перед працівниками галузі. Переконаний, вам до снаги їх успішно вирішити”, зауважив В.ЮЩЕНКО.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter