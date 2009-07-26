Внутрішня торгівля - шлях до ЄС

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала працівників торгівлі з професійним святом.

У привітанні прем’єра наголошується, що “сьогодні значна роль у формуванні економічного потенціалу України, ефективному функціонуванні сучасної системи обігу споживчих товарів відведена сфері внутрішньої торгівлі та ресторанного господарства. Внутрішня торгівля є самодостатньою галуззю, що динамічно розвивається в сучасних умовах і має все більший вплив у процесі вступу до Європейського Співтовариства”.

“Ви формуєте імідж України як держави з європейським сервісом, мережею сучасних торговельних закладів, де впроваджуються передові стандарти обслуговування мільйонів наших співвітчизників. Упевнена, що працівники торгівлі і надалі активно вирішуватимуть питання забезпечення населення України високоякісними споживчими товарами і послугами харчування, що сприятиме підвищенню рівня життя населення та процвітанню національної економіки”, зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.