Криза вже минає, чи це тільки здається?

Аналітики застерігають Волл-стріт від ейфорії на тлі зростання до річного піку основних фондових індексів за підсумками оголошених на минулому тижні банками і найбільшими корпораціями квартального прибутку.

Звіти про квартальний прибуток більше 70% американських компаній перевершили очікування ринку і прогнози аналітиків, зазначає інвестиційна Jefferies & Co.

Індекс Dow Jones на минулому тижні вперше перевищив психологічну позначку в 9 тисяч пунктів, закривши тижневі торги на рівні 9.093,24 пункта.

Індекс Wilshire 5000 Total Market Index, який оцінює динаміку 5 тисяч компаній, акції яких є в обігу на біржах, зростав минулого тижня день за днем, відігравши Уолл-стрітові за тиждень 500 мільярдів доларів.

Інвестори дещо збадьорилися в останні два тижні від зростання ринку, 44% учасників інтерактивного опитування CNN у п`ятницю заявили, що збільшили свій інвестиційний портфель за останні дні, хоча 56% продовжують вичікувати.

Більшість компаній заявили, що прибутку досягнуто за рахунок скорочення внутрішніх видатків, в першу чергу за рахунок масових звільнень.

"Чиєсь скорочення видатків означає, що хтось втрачає робочі місця, заявив в ефірі CNN глава інвестиційного офісу компанії Tradition Capital Management Бен Холлібартон.

На його думку, зростання безробіття в другому півріччі та пригнічені настрої споживачів підривають надії на значне оздоровлення економіки США.

"Впадати в ейфорію дуже рано", - зазначається в коментарі інвестиційної компанії Nomura International.

РІА "Новости"