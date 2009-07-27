Нацбанк почав ліквідацію «Одеса-банку»

Національний банк України своїм рішенням №420 від 22 липня 2009 року відкликав банківську ліцензію і відкрив ліквідаційну процедуру щодо ВАТ «АКБ «Одеса-банк» (Одеса).

Про це йдеться у повідомленні НБУ, опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр» №133 від 25 липня п.р.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2009 року Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в ЗАТ АКБ «Одеса-Банк». Тимчасовим адміністратором банку терміном на один рік призначено Людмилу ЗОЛОТЄЄВУ.

Довідка УНІАН. ЗАТ АКБ «Одеса-Банк» зареєстровано в 1991 році.

За даними НБУ, на 1 квітня 2009 року акціонерами «Одеса-Банка» були ТОВ «Альпарі» (пряма участь – 32,3667%), ТОВ «Грідін» (пряма участь – 33,1043%), ТОВ «Кіровій» (пряма участь – 18%), ТОВ «Ольял» (пряма участь – 16,5290%).