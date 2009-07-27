Серед 16 найбільших банків 11 закінчили квартал із збитками
Порівняльні дані
Найбільші втрати в II кварталі зафіксували Райффайзен Банк Аваль (716 млн. грн.) і ПУМБ (484 млн. грн.). У числі найбільших банків, що показали в квітні-червні прибуток, якнайкращі показники у Ощадбанку (314 млн. грн.) і Приватбанку (65 млн. грн.).
Сукупний збиток українських банків за підсумками першого півріччя склав 14,3 млрд. грн. Більше половини втрат — 7,3 млрд. грн. — припало на II квартал. В цілому ж за підсумками першої половини 2009 року банки втратили на 100 млн. грн. більше, ніж заробили за попередні 4 роки.
Прибуток/збиток за результатами першого півріччя (млн.грн):
Ощадбанк - плюс 753,7
ПриватБанк - плюс 405,3
Укрсоцбанк - плюс 61,7
Укрексімбанк - плюс 12,2
Брокбізнесбанк - плюс 10,0
ВТБ Банк - плюс 1,7
Альфа-Банк - мінус 192,8
Укргазбанк - мінус 76,4
Промінвестбанк -мінус 375,2
"Фінанси і Кредит" - мінус187,4
"Форум" - мінус 283,3
ОТП -мінус 585,3
"Надра" - мінус 1040,9
ПУМБ - мінус 604,0
Райффайзен Банк Аваль - мінус1085,0
УкрСіббанк - мінус 987,7