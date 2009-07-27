Серед 16 найбільших банків 11 закінчили квартал із збитками

Найбільші втрати в II кварталі зафіксували Райффайзен Банк Аваль (716 млн. грн.) і ПУМБ (484 млн. грн.). У числі найбільших банків, що показали в квітні-червні прибуток, якнайкращі показники у Ощадбанку (314 млн. грн.) і Приватбанку (65 млн. грн.).

Сукупний збиток українських банків за підсумками першого півріччя склав 14,3 млрд. грн. Більше половини втрат — 7,3 млрд. грн. — припало на II квартал. В цілому ж за підсумками першої половини 2009 року банки втратили на 100 млн. грн. більше, ніж заробили за попередні 4 роки.

Прибуток/збиток за результатами першого півріччя (млн.грн):

Ощадбанк - плюс 753,7

ПриватБанк - плюс 405,3

Укрсоцбанк - плюс 61,7

Укрексімбанк - плюс 12,2

Брокбізнесбанк - плюс 10,0

ВТБ Банк - плюс 1,7

Альфа-Банк - мінус 192,8

Укргазбанк - мінус 76,4

Промінвестбанк -мінус 375,2

"Фінанси і Кредит" - мінус187,4

"Форум" - мінус 283,3

ОТП -мінус 585,3

"Надра" - мінус 1040,9

ПУМБ - мінус 604,0

Райффайзен Банк Аваль - мінус1085,0

УкрСіббанк - мінус 987,7

Дело