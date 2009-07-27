З початку літа у Києві вже потонуло 55 людей
12:43, 27 липня 2009Суспільство
832 0
З них 5 дітей
З початку літа у київських водоймах потонуло 55 осіб, серед яких 5 дітей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, минулими вихідними, купаючись у водоймах столиці, потонуло троє людей.
У зв’язку з цим Головне управління МНС у Києві закликає жителів столиці не забувати про безпеку, відпочиваючи поблизу водойм: не купатися в необладнаних місцях, не пірнати з високих берегів, дерев, причалів, а також не заходити у воду у нетверезому стані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter