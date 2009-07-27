Семенюк застерігає, що ОПЗ може повторити долю Криворіжсталі

Проведення конкурсу з продажу 99,567% держпакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» є незаконним і може бути оскаржене в суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам екс-голова Фонду держмайна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Зокрема, за її словами, щодо цього конкурсу не дотримано процедуру вивчення попиту, яка, відповідно до державної програми приватизації, є обов`язковою і триває місяць. У зв`язку з цим В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО нагадала, що даний аргумент був вирішальним при судовому рішенні щодо повернення акцій ВАТ «Криворіжсталь» в держвласність після першого його продажу в 2004 році.

Вона також зазначила, що в конкурсних умовах оголошеного продажу ОПЗ не міститься заборона на створення спільного підприємства на базі Одеського припортового заводу. За словами екс-голови ФДМУ, відсутність такої заборони дозволить вивести в створені на базі ОПЗ спільні підприємства найбільш цінні активи заводу, зокрема комплекс з перевалювання аміаку.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також нагадала, що відповідно до виданого в березні 2008 року указу Президента №200 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 лютого 2008 року, в якому говориться про недопущення до затвердження державної програми приватизації здійснювати приватизацію підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

У зв`язку з цим В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО зазначила, що на сьогоднішній день не прийнято нової програми приватизації, а Одеський припортовий завод є стратегічним підприємством, яке, до того ж, має монопольне становище на ринку.

У зв`язку з вище зазначеними фактами екс-голова ФДМУ не виключила, що проведення і результати цього приватизаційного конкурсу можуть бути оспорені в суді.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 15 липня ц.р. оголосив вчора конкурс з продажу державного пакета акцій у розмірі 99,567% ВАТ «Одеський припортовий завод». Згідно з повідомленням, початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів з моменту його оголошення.

Нагадаємо, конкурс з продажу 99,52% акцій Одеського припортового заводу раніше планували провести 20 травня 2008 року. Проте Рада національної безпеки і оборони України 16 травня 2008 р. заборонила уряду і Фонду державного майна України здійснювати приватизацію державних пакетів акцій енергокомпаній, Одеського припортового заводу і деяких інших підприємств.

Рішення РНБО було введене в дію указом Президента України.

7 липня 2008 р. В.ЮЩЕНКО своїм указом знову припинив дію розпорядження Кабміну про приватизацію Одеського припортового заводу.

У листопаді 2008 р. Віктор ЮЩЕНКО визнав такою, що втратив силу свій указ від 7 липня.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.