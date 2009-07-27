В Одесі прогримів вибух

Сьогодні внаслідок вибуху було пошкоджено службовий автомобіль «Вольво», що належить представництву з управління комунальною власністю Одеси.

Як повідомив УНІАН представник Центру громадських зв`язків Управління МВС України в Одеській області Владимир ШАБЛІЄНКО, «вибуховою хвилею пошкоджено бампер і розбито частину скла».

Жертв немає - об 11.00, коли прогримів вибух, в автомашині не було ні водія, ні співробітників міськуправління.

За фактом вибуху фахівці УМВС почали розслідування.