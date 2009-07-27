В Одесі прогримів вибух
13:30, 27 липня 2009Суспільство
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Підірвали "Вольво"
Сьогодні внаслідок вибуху було пошкоджено службовий автомобіль «Вольво», що належить представництву з управління комунальною власністю Одеси.
Як повідомив УНІАН представник Центру громадських зв`язків Управління МВС України в Одеській області Владимир ШАБЛІЄНКО, «вибуховою хвилею пошкоджено бампер і розбито частину скла».
Жертв немає - об 11.00, коли прогримів вибух, в автомашині не було ні водія, ні співробітників міськуправління.
За фактом вибуху фахівці УМВС почали розслідування.
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