Курси валют в банках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,9081 грн./дол., що на 0,04% більше вчорашнього курсу, продають – по 7,9778 грн./дол. (більше на 0,3%).

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,82-7,95 грн./дол., з продажу – 7,95-8,00 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,04% порівняно з 26 липня і становить 11,2096 грн./євро, продажу – зріс на 0,5%, до 11,3951 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,97-11,31 грн./євро, з продажу – в межах 11,29-11,49 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 26 липня знизився на 1% і становить в середньому 0,2401 грн./рубль, курс продажу – знизився на 0,02%, до 0,2557 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,1698-0,2557 грн./рубль, з продажу – 0,2460-0,2721 грн./рубль.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,80-7,92 грн./дол., з продажу – 7,96-8,03 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,5% порівняно з 26 липня і становить 11,26 грн./євро, продажу – на 0,09%, до 11,36 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,05-10,27 грн./євро, з продажу – в межах 11,36-11,43 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці практично не змінився і становить в середньому 0,2450 грн./рубль, курс продажу – знизився на 1,9%, до 0,2550 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,249 грн./рубль, з продажу – 0,25-0,26 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,86/7,98 грн., євро – 11,12/10,35 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,84/7,98 грн., євро – 11,00/11,60 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,87/7,90 грн., євро – 11,25/11,37 грн., рубль – 0,2450/0,2550 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 27 липня, становить: гривні до долара США – 7,6661, до євро – 10,906560, до російського рубля – 0,24620.