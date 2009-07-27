Пукач відмовився від адвоката

Колишній начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ, який обвинувачується в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, відмовився на час досудового слідства від послуг адвоката Сергія ОСИКИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив сам С.ОСИКА, пославшись на отриману від Генеральної прокуратури постанову, в якій зазначається, що О.ПУКАЧ зробив письмову заяву про відмову від його послуг.

«Сьогодні Генеральна прокуратура надіслала постанову про відмову О.ПУКАЧА від моєї участі у кримінальній справі як захисника у зв’язку з тим, що обвинувачений ПУКАЧ зробив письмову заяву про те, що послуг адвоката ОСИКИ під час досудового слідства не потребує», - сказав С.ОСИКА.

Разом із тим, за словами адвоката, у своїй заяві О.ПУКАЧ не виключив, що у майбутньому може знову залучити С.ОСИКУ або інших адвокатів до свого захисту.