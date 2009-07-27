Севастополь хоче більше грошей з бюджету як компенсацію за ЧФ РФ

Севастополю має бути удвічі збільшено суму компенсації з державного бюджету за базування Чорноморського флоту Російської Федерації на його території.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольської міської ради, про це заявив журналістам голова міськради Валерій САРАТОВ.

«Севастополь має право розраховувати на 50% з тих 97,75 млн. дол. США, що становить близько 750 млн. грн., сьогодні ж місто одержує тільки 100 млн. грн., і ця сума останніми роками незмінна, що не відповідає реальним втратам і нереалізованим можливостям міста через невикористання зайнятих територій», - сказав В.САРАТОВ.

Свою позицію керівник міськради пояснив тим, що «сьогодні російський флот займає в Севастополі більш як 3300 гектарів, і багато земель розташовані у вигідних для розвитку міста зонах, особливо це причали, які можна було б розвивати, а отже значно поповнювати бюджет міста».

На думку В.САРАТОВА, «питання про компенсацію місту за розміщення на його землях Чорноморського флоту РФ має обов`язково знайти своє відображення в Законі «Про місто-герой Севастополь», який досі не ухвалено».

В.САРАТОВ також відзначив важливість продовження участі російської сторони в соціально-економічному розвитку Севастополя у зв`язку з базуванням Чорноморського флоту. За його словами, «в 2008 році урядом Росії для цих цілей було виділено більш як 20 млн. грн., цього ж року Севастополь планує освоїти 28 млн. грн.».

Як сказав В.САРАТОВ, всі зазначені кошти, які виділяються або будуть виділені, зрештою підуть на поліпшення умов життя городян, зокрема, й сімей російських військовослужбовців, а також на створення сприятливих умов для базування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі, що і припускають українсько-російські угоди.

Як повідомляв, 13 липня голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН також висловив думку, що сума коштів, які надходять в місто як компенсація за перебування Чорноморського флоту РФ, має бути збільшена в три – чотири рази.