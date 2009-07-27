Патріарх Кирил зустрівся в Лаврі з австралійцями й американцями

Патріарх КИРИЛ зустрівся в Києво-Печерській Лаврі з делегацією зарубіжних прочан.

Як передає кореспондент УНІАН, у складі делегації - 85 представників від 12 єпархій Російської Православної Церкви за кордоном (РПЦЗ) (Австралійська, Новозеландська, Бразильська, Американська тощо), а також України, Росії і Білорусі віком від 18 до 25 років.

Як розповів керівник проекту «Співдружність православної молоді» Сергій ЛАКТІОНОВ, поїздка прочан проходить у рамках міжнародного з`їзду «Співдружність православної молоді» з 10 липня по 1 серпня. Він повідомив, що зарубіжні прочани вже відвідали Берлінсько-Німецьку єпархію РПЦЗ, куди було привезено ікону Божої Матері «Знамення» Курська Корінна - одигітрія Російського Зарубіжжя. Після перебування в Німеччині делегати з`їзду відвідали Троїце-Сергієву Лавру у Москві, де відбулася зустріч з Патріархом. В Україні прочани перебуватимуть 27-28 липня. Після відвідин Києва вони поїдуть до Тернопільської області, де відвідають Почаївську Лавру.

«Це другий з`їзд, минулого року був перший», - відзначив керівник проекту «Співдружність православної молоді».

За словами С.ЛАКТІОНОВА, Патріарх КИРИЛ благословив прочан до зміцнення у вірі, дотримуючи традиції Православної церкви.

«Подібні заходи проводяться для того, щоб православна молодь могла стати прикладом для світської молоді, могла показати, що можна вранці молитися, увечері молитися. Можна жити за іншими етичними нормами, які традиційно ґрунтуються на православ`ї. Вони мають охайний вигляд і можуть обходитися без телевізора, не ходять на дискотеки, а вивчають російські народні пісні і танці. І постійно перебувають у молитві», - сказав він.