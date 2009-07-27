Міліція затримала трьох людей, які хотіли вручити клопотання Кирилу

Сьогодні, на Володимирській гірці, де Патріарх РПЦ Кирило мав провести перший молебень, співробітники міліції затримали трьох представників пікету, чиї учасники мали на меті звернутись до Патріарха Кирила із клопотанням, щодо відновлення їхніх майнових прав.

Громадяни протестували проти неправомірних дій керівництва Свято-Троїцького чоловічого монастиря (Китаївська пустинь (м.Київ). Ця акція громадянського протесту триває вже п’ятий день. Мешканці Голосіївського району м. Києва утворили ініціативну групу, метою якої є зупинити дії керівництва Свято-Троїцького монастиря з незаконного відчуження земельних ділянок, житлових та господарських об`єктів, які прилягають до території монастиря і належать іншим юридичним та фізичним особам.

Учасники протесту прагнули довести до відома Патріарха Кирилла інформацію про беззаконня, що чиняться його підлеглими й сподівались на відновлення своїх законних прав за сприяння глави РПЦ.

Проте, пікет був розігнаний працівниками міліції, кількох учасників затримано, знищено транспаранти пікетувальників, людей брутально лаяли й погрожували притягненням до кримінальної відповідальності.

Представник ініціативної групи мешканців Голосіївського району адвокат Олександр Данилюк глибоко обурений тим, як співробітники правоохоронних органів повелися із мирним пікетом. За його словами, це був єдиний неполітичний пікет серед усіх протестувальників під час приїзду Патріарха РПЦ.

«Люди, що очікували від Кирила захисту й відновлення справедливості, отримали кийки й кайданки. Тоді як серед учасників масштабної бійки між представниками проукраїнських і проросійських воєнізованих політичних організацій, що трапилась у той самий час, не був затриманий ніхто. Їх просто розвели в різні боки й встановили між ними кордон правоохоронців. Якою логікою керуються працівники МВС? Чиї накази вони виконують?! Оскільки влада знову продемонструвала таку відверту брутальність, ми продовжимо наші акції протесту й загостримо проблему так, що вона стане темою №1. Ми маємо для цього усі підстави й права, що гарантовані нам Конституцією. Міліція, у цій ситуації, має один шлях для виправдання, - негайно припинити беззаконня у Китаївській пустині й захистити людей», - підкреслює О.Данилюк.

Як раніше повідомлялося, ініціативна група у складі мешканців Голосіївського району та представників Благодійного фонду «Допомога обдарованим дітям», що постраждали від дій із захоплення їхніх господарських споруд, помешкань та земельних ділянок представниками Свято-Троїцького чоловічого монастиря (Китаївська пустинь), розпочали 23 липня безстрокову громадянську акцію протесту. У вказаний день відбулось пікетування будівельних майданчиків на захоплених землях біля самого монастиря. 24 липня акція продовжилась пікетуванням резиденції Митрополита Володимира (Сабодана) у Києво-Печерській Лаврі, де Митрополит прийняв представників пікетувальників, ознайомився із клопотанням, благословив на законне вирішення проблеми, про що зробив власноручний припис на їхньому зверненні. Того ж дня була анонсована наступна акція, на Володимирській гірці, на початку візиту Патріарха РПЦ Кирила в Україну.