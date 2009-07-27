Патріарх Кирил очолив богослужіння в Києво-Печерській Лаврі

На площі на території Свято-Успенської Лаври Патріарх КИРИЛ разом з архієреями Російської і Української православних церков і духівництвом Київської єпархії служить всеношну.

Як повідомляє прес-центр візиту Патріарха, Богослужіння триватиме близько трьох годин, у цей час на престолі стоїть ковчег з частинкою мощів святого рівноапостольного князя Володимира.