Патріарх Кирил очолив богослужіння в Києво-Печерській Лаврі

19:24, 27 липня 2009
Суспільство
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Відправа триватиме близько трьох годин

На площі на території Свято-Успенської Лаври Патріарх КИРИЛ разом з архієреями Російської і Української православних церков і духівництвом Київської єпархії служить всеношну.

Як повідомляє прес-центр візиту Патріарха, Богослужіння триватиме близько трьох годин, у цей час на престолі стоїть ковчег з частинкою мощів святого рівноапостольного князя Володимира.

 

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