Завтра УПЦ КП проведе Хресну ходу

Завтра у Києві Українська православна церква Київського патріархату проведе Хресну ходу з нагоди Дня хрещення Руси-України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УПЦ КП, Українська православна церква Київського патріархату закликала віруючих до толерантності й відмовилась від акцій протесту з нагоди приїзду в Україну Предстоятеля Російської православної церкви, Патріарха Московського і Всея Русі КИРИЛА.

У зв’язку з цим, головним заходом, присвяченим Дню Хрещення Руси-України, буде Хресна хода, яка розпочнеться о 12.00 і пройде центром Києва від Володимирського патріаршого кафедрального собору (м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 20) до пам’ятника Святому рівноапостольному князю Володимиру на Володимирській гірці.

Перед ходою у соборі о 10.00 Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ відслужить святкову літургію.

УПЦ Київського патріархату закликає „всіх, кому небайдужа доля Українського православ’я, взяти участь у Хресній ході та молебні Святому князю Володимиру й таким чином продемонструвати прагнення українського народу мати єдину Помісну українську православну церкву”.