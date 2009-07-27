Кабмін підвищив оклади працівникам Одеської опери
23:07, 27 липня 2009Суспільство
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Театр внесено до спеціального списку
Кабінет міністрів підвищив оклади співробітникам і артистам Одеського Національного Академічного театру опери і балету.
Відповідну постанову № 766 від 24 липня опубліковано на сайті уряду.
Документом Одеський театр опери і балету внесено до списку національних установ культури, для співробітників яких застосовуються додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів.
Так, згідно з постановою №413 від 3 квітня 2006 року, для співробітників і артистів різних категорій коефіцієнт становить від 2,2 до 5,9.
Довідка УНІАН. Одеському театру опери і балету звання Академічний було присвоєно в 1926 р., Національного – в 2007 р.
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