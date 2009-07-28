Долар на міжбанку злетів

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 7,9870/8,0445, на 12:00 ціни зросли – 8,0725/8,0975 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,торги російським рублем стартували котируваннями 0,2601/0,2623, на 12:00 ціни зросли - 0,2630/0,2640.

На російському валютному ринку курс долар-рубль трохи скоригувався і на 12:00 встановився на рівні 30,6670(+0,0070).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4294/1,4296, змінюючись в досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,4255/11,4880, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,5280/11,5520.