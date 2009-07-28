Уряд закупить молоковози в Японії

Найближчим часом Україна планує підписати контракти з японськими компаніями на поставки в Україну молоковозів і невеликих заводів із переробки молочної продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході телефонної «гарячої лінії», України, що проводиться прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО з аграріями, повідомив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК.

Він також зазначив, що згідно з цими контрактами техніку й обладнання планується завезти в Україну до кінця року, з тим, щоб надавати в користування сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам.

Ю.МЕЛЬНИК також підкреслив, що згідно з контрактами кооперативи виплачуватимуть вартість техніки протягом 5-7 років.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня на нараді за участю сільських і селищних голів із питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд веде переговори з великими японськими корпораціями про закупівлю молоковозів для розвезення свіжого молока від виробників для жителів міст, а також невеликих переробних комплексів для переробки молока.