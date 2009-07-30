Харківські археологи виявили унікальні знахідки

Тисячолітню шаблю знайшли харківські археологи під час розтину однієї з похоронних камер на розкопках Верхньосалтівського могильника, що у Волчанському районі Харківської області.

Про це ІА "МОСТ-Харків" повідомив керівник археологічної експедиції, завідувач відділу археології Харківського історичного музею Віктор АКСЕНОВ.

"Шабля, загалом типова для салтівської археологічної культури, була знайдена в похоронній камері, де були поховані чоловік і хлопчик близько трьох років, - розповів В.АКСЕНОВ.- Крім шаблі, там же виявлено доволі цікавий інвентар – бронзові язичницькі амулети сусідять там з бронзовим хрестиком. Це дозволяє припустити, що ще в період VIII-X століть на цій території зароджувалося християнство".

За словами В.АКСЕНОВА, християнський хрестик – доволі рідкісна знахідка. За останні 30 років було знайдено загалом чотири таких хрести.

Інша цікава знахідка цього сезону - поховання останнього чоловіка в роду.

"Ми виявили невелику похоронну камеру заввишки 90 см, завширшки – 80 см і завдовжки – лише 1 метр 5 сантиметрів. У цій маленькій камері було поховано одразу три людини - підліток, ймовірно дівчинка, і двоє дітей. Ми припускаємо, що одне з дітей був останнім хлопчиком у всьому роду. Річ у тому, що похоронна камера була закладена жорнами. Саме такими жорнами закладали поховання стародавні жителі Кавказу, коли на загиблому припинявся рід".

Археологи припускають, що всі, поховані в цій камері, померли від якоїсь хвороби.

"Пошкоджень на кістках немає, тому говорити про насильницьку смерть не можна, та й розмір камери вказує на те, що вона готувалася на одного, але довелося в ній поховати одразу трьох", - говорить В.АКСЕНОВ.

Археологічну культуру в селі Верхній Салтів прийнято називати "салтівською", за назвою села, де вона була виявлена в 1900 році місцевим учителем Василем Бабенком. Відтоді дослідження цього пам`ятника практично не припинялися. Останні декілька років сюди їздять на археологічні практики студенти-історики ХНУ імені Каразіна і співробітники історичного музею. За словами учасників розкопок, 10 століть тому назад на цьому місці розташовувалося середньовічне місто з населенням декілька тисяч людей.