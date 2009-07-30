Пожежа у харківському метро: людей виводили на поверхню
10:18, 30 липня 2009Суспільство
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Були знеструмлені 4 станції
У Харкові вчора о 19.15 через замкнення електропроводки на тягловій станції виникла пожежа, внаслідок якої були знеструмлені 4 станції метро Холодногірсько-Заводської лінії (від станції „Холодна Гора” до станції „Радянська”).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в тунелях та на станції було ввімкнене резервне електроживлення. Пасажири піднялися на поверхню.
О 20.00 двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа на підстанції ліквідована. Жертв і постраждалих немає.
О 21.30 робота підстанції та рух потягів метро були відновлені.
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