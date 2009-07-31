Долар на міжбанку впав

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0450/8,0870 грн./дол., на 12:00 ціни впали до 7,9875/7,9960. До закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму - 7,9485/7,9730 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 10:30 Нацбанк вийшов на ринок із продажем на аукціоні по валютній парі EUR/UAH з ціною відсікання – 11,0000.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2575/0,2593, на 12:00 ціни знизилися - 0,2540/0,2555. До закриття ціни досягли рівня 0,2530/0,2547. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,4100 (-0,2600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,4065/1,4150.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,3440/11,4043, до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз - 11,2425/11,2690. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли таких значень - 11,2350/11,2745.