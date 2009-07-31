У дворі Дніпропетровської міськради стався вибух

У дворі Дніпропетровської міськради о 14.25 стався вибух.

Як повідомив кореспондентові УНІАН співробітник міськради, вибухнув один із сміттєвих баків, що стоять на подвір’ї міськради.

В результаті вибуху пошкоджено два автомобілі.

Жертв і потерпілих немає.

Працівників міськвиконкому евакуйовано не було.

На місці надзвичайної події працює міліція, триває розслідування за фактом вибуху. Співробітники МНС на місце вибуху не виїжджали.