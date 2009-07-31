У дворі Дніпропетровської міськради стався вибух
17:18, 31 липня 2009Суспільство
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Пошкоджено два автомобілі
У дворі Дніпропетровської міськради о 14.25 стався вибух.
Як повідомив кореспондентові УНІАН співробітник міськради, вибухнув один із сміттєвих баків, що стоять на подвір’ї міськради.
В результаті вибуху пошкоджено два автомобілі.
Жертв і потерпілих немає.
Працівників міськвиконкому евакуйовано не було.
На місці надзвичайної події працює міліція, триває розслідування за фактом вибуху. Співробітники МНС на місце вибуху не виїжджали.
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