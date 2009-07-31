Фестиваль в «Артеку» - школа дитячої демократії

Фестиваль «Змінимо мир на краще!», що проходить в Міжнародному дитячому центрі «Артек», може бути прикладом школи дитячої демократії і толерантності, якої варто повчитися дорослим.

Про це заявив народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН, Міжнародний благодійний фонд якого виступив генеральним спонсором фестивалю, - повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Політик підкреслив, що цей дитячий форум - це новий крок до єдності світу і необхідності його збереження силами тих, кому будувати своє майбутнє і майбутнє нашої країни.

У той же час О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що проведення фестивалю цього року стало можливим завдяки уряду, рішення якого розв’язали кризову ситуацію, коли в січні цього року вперше у своїй історії «Артек» припинив роботу через проблеми з фінансуванням.

Він нагадав, що доля дитячої оздоровниці схвилювала багатьох людей – як профільних чиновників, політичних діячів, так і простих громадян, які вимагали від властей України терміново втрутитися в ситуацію і взяти питання відновлення фінансування під особистий контроль.

«Запропоновані урядом заходи, які були затверджені Верховною Радою на рівні законів і Кабінетом міністрів, стабілізували фінансову ситуацію в «Артеку», а жорстка і послідовна позиція прем`єр-міністра дозволила повністю вирішити практично всі існуючі проблеми функціонування «Артеку», - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, в «Артеку» Міжнародний дитячий фестиваль «Змінимо мир на краще!» цього року зібрав 700 дітей з 53 країн.