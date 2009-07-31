Разом з черепом Гонгадзе знайшли ще три трупи

У Білоцерківському районі Київської області під час розкопок черепа, який може належати убитому журналістові Георгію Гонгадзе, знайдено ще три трупи.

Про це повідомляє газета «Лівий берег» з посиланням на власні джерела.

Кому належать останки, як вони опинилися на околицях села Сухоліси, де проводяться розкопки, з якого часу вони там знаходяться, чи є зв`язок між ці трьома тілами і «справою Гонгадзе», на даний час ще не відомо.

Деталі слідства не розголошуються.

Як вдалося з`ясувати виданню, органи зараз також ухвалюють рішення щодо доцільності подальшого проведення розкопок у цьому районі. Не виключено, що нинішні «знахідки» не останні, зазначає газета.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА й Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

28 липня вранці у Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою було знайдено «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Разом із цим у Генпрокуратурі зазначили, що останки черепа пошкоджено. Також в Генпрокуратурі з посиланням на попередні висновки експертів повідомили, що «на сьогодні знайдено фрагмент, по якому можна ідентифікувати череп».

29 липня фахівці почали проводити експертизу для ідентифікації останків черепа, який може належати Г.Гонгадзе. Як зазначали в Генпрокуратурі, ці дії необхідно провести для того, щоб встановити ідентифікацію знайдених фрагментів голови з кістками тіла.

Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що слідчо-оперативна група Генеральної прокуратури України знайшла поблизу населеного пункту Сухоліси Білоцерківського району практично весь череп, який може належати Г.Гонгадзе. За даними Генпрокуратури, знайдені останки співпадають з фрагментами, знайденими днями на місці, вказаному під час допиту колишнім начальником Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС О.ПУКАЧЕМ.