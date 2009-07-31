Ющенко підписав закон щодо оздоровлення банківської системи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав ухвалений 24 липня 2009 року Верховною Радою Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків”.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, положення закону стосуються, зокрема, спрощеного порядку реорганізації банків, передачі їх активів та пасивів, зменшення статутного капіталу банку при виконанні плану фінансового оздоровлення в рамках процедури тимчасової адміністрації, особливостей дії мораторію на виконання зобов`язань перед кредиторами.

Встановлено, що НБУ призначає тимчасову адміністрацію банку на термін до одного року.

Даним законом передбачається, що з метою забезпечення капіталізації банку за участю держави тимчасовий адміністратор зобов’язаний отримати матеріали діагностичного обстеження, висновок загальновизнаної аудиторської компанії про результати оцінки капіталу банку, проведеної за методикою, затвердженою Національним банком України, і у разі потреби за погодженням з НБУ прийняти рішення про відповідне коригування (збільшення або зменшення) статутного капіталу банку.

Також передбачено, що у випадку, якщо розмір капіталу банку, визначений за результатами аудиту, є меншим ніж розмір статутного капіталу, тимчасовий адміністратор зобов’язаний протягом трьох днів від дати погодження Нацбанком рішення тимчасового адміністратора про зменшення статутного капіталу такого банку внести відповідні зміни до статуту банку, участь у капіталізації якого бере держава.

Законом встановлюється особливий порядок зменшення статутного капіталу банку, якщо розмір капіталу, визначений загальновизнаною аудиторською компанією менше статутного і у капітал банку планується входження держави.

Передбачається, що на відміну від загального порядку, таке зменшення капіталу не потребує згоди кредиторів і не тягне за собою виникнення у них право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов`язань товариства та відшкодування їм збитків.

Законом уточнюється перелік інформації, що має містити пропозиція Національного банку України щодо капіталізації банків та висновок загальновизнаної аудиторської компанії.

Законом встановлено, що обмін інформацією між НБУ та Міністерством фінансів України щодо банків, участь у капіталізації яких бере держава, здійснюється без урахування порядку розкриття банківської таємниці, визначеного статтею 62 закону України «Про банки і банківську діяльність». Водночас врегульовується питання захисту працівників центрального апарату Мінфіну, які безпосередньо беруть участь у вирішенні питання щодо участі держави у капіталізації банку.

Законом до 1 січня 2013 року продовжено дію норми про неоподаткування вкладів фізичних осіб у банківських та небанківських фінансових установах.